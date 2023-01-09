TİTCK'ten 'yurt dışından temin edilen ilaçlar' hakkında açıklama

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2018 yılında 'Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle 'sahte kanser ilacı' getirildiği iddialarına ilişkin, "Kılavuz, haberde konu edildiği şekliyle listeye bir ilacı eklemek için değil, güncel bilimsel gereklilikler doğrultusunda hastalarımızın güvenli, kaliteli ve etkili ilaca erişimini arttırmak amacıyla güncellenmektedir" açıklamasını yaptı.

TİTCK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında yurt dışından temin edilen ilaçlar hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan, gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltacak nitelikteki iddialar üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Türkiye'de ilaç alanında düzenleyici ve denetleyici yetkili otoritenin TİTCK'nın olduğu ifade edilerek, "Söz konusu haberlerde SGK ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) tarafından temin edilen kanser ilacı yerine, ağrı kesicinin vatandaşlara ulaştırıldığı ve kurumumuzda da bu ilaçların test edilerek sahte ilaca orijinal denildiği iddia edilmektedir. Kurumumuz laboratuvarları akredite edilmiş ulusal kontrol laboratuvarları statüsünde olup analize konu numuneler ve şahit numuneler saklanmaktadır. Ayrıca tüm cihazlarımızda gerçekleştirilen analizlere ait log kayıtları ve ham veriler de akreditasyon gereklilikleri çerçevesinde tutulmaktadır. Analizi yapılmak üzere laboratuvarımıza teslim edilen ilaçlar ile satın alınan ilaçların aynı ilaç olup olmadığı hususu kurumumuzun bilgisi ve yetkisi dahilinde bir konu olmayıp habere konu ilaç numuneleri, kurumumuzca başlatılan incelemeye istinaden SGK tarafından resmi yazı ekinde kurumumuza iletilmiştir. SGK tarafından kurumumuza teslim edilen numunelerin analizi sonucunda orijinal olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte soruşturma gereği kolluk gözetimi altında depodan yeni numuneler temin edilmiştir. Depodan kolluk gözetiminde temin edilen numunelerin analizi sonucunda bu numunelerin sahte olduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte her türlü inceleme ve soruşturma bakanlığımızca gerçekleştirilmiş olup, adli makamlara da gerekli bildirimler yapılmıştır" denildi.

'İDDİALAR MESNETSİZDİR'Haberlere konu sahte ilaçların SGK'ya ve TEB'e satıldığı konusuyla ile ilgili olarak TİTCK'in müfettişlerince yürütülen ve 17 Kasım 2019 tarihinde tamamlanan soruşturma sonucunda sahte ilaç ticareti yaptığı tespit edilen bazı firmalar ve ecza depoları hakkında 1262 sayılı Kanunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Ayrıca konuyla ilgili satın alma yapan kuruluşların yetkili personeli hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Basında yer alan iddialardan bir diğeri ise yurt dışından getirilmek istenen bir ilaca yönelik yapıldığı öne sürülen kılavuz değişikliğidir. 'Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu' haberde konu edildiği şekliyle listeye bir ilacı eklemek için değil, güncel bilimsel gereklilikler doğrultusunda hastalarımızın güvenli, kaliteli ve etkili ilaca erişimini arttırmak amacıyla güncellenmektedir. İma edildiği üzere; yeni kılavuzla yurt dışından ilaç getirme süreçleri kolaylaştırılmamış; aksine, ilaçların güvenliliği, etkililiği ve kalitesini teminen düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca iddia edildiği şekliyle adı geçen ilacın listeye eklenmesi için bir kılavuz güncellemesi gerekliliği de bulunmamaktadır. Bahse konu ilaç ve menşe ülke ile ilgili olarak kılavuz güncellemesi öncesi de eski kılavuz gerekliliklerine uygun olarak temininin önünde bir engel bulunmamaktadır. Güncellenen kılavuz ile eskiye göre daha katı tedbirler tanımlanmıştır. Özetle yeni kalite gerekliliklerini zorunlu hale getiren kılavuz değişikliği ile daha önce ilaç alınmayan bir ülkeden ilaç alınmasının önünün açıldığı yönündeki iddialar mesnetsizdir."