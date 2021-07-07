Titizlikle pişiriliyor özenle dağıtılıyor - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, korona virüs nedeniyle evinde izolasyonda olan ve gıda temininde zorluk çeken 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara, sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından servis ediliyor. Sıcak yemek hizmetinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi'ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletti.

İzole vatandaşlara da yemek ulaştırılıyor. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde hazırlanan yemekler, pandemi sürecinin başından bu yana korona virüs nedeniyle evinde izolasyonda olan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara da ulaştırılıyor. - ESKİŞEHİR