Titomic'de bayrak değişimi - Son Dakika

Titomic'de bayrak değişimi

Saudi Arabian Military Industries'in (SAMI) ilk CEO'su Dr. Andreas Schwer, Melbourne merkezli, sanayi ölçekli katkı maddesi üretim şirketi Titomic'in başkanlık görevine getirildi.

Saudi Arabian Military Industries'in (SAMI) ilk CEO'su Dr. Andreas Schwer, Melbourne merkezli, sanayi ölçekli katkı maddesi üretim şirketi Titomic'in başkanlık görevine getirildi.

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Küresel savunma, üretim ve havacılık sektörlerinde 25 yıllık kariyere sahip olan Dr. Andreas Schwer, Titomic bünyesine zengin deneyimini getirecek.


Titomic'in İdari Direktörü ve Kurucusu Jeff Lang konuyla ilgili "Andreas'ın küresel savunma ve havacılık sektörlerinde edindiği kapsamlı profesyonel deneyim, yeşil teknoloji geleceği için 4 trilyon Amerikan Doları değerindeki metal üretim sektöründe Titomic'in önde gelen bir oyuncu olmasına yönelik güçlü fırsatlar sunmaktadır" dedi.


Dr Schwer ise "Titomic'in Başkanı olma görevini kabul etmekten memnuniyet duyuyorum ve inanılmaz fırsatlardan faydalanmak ve hissedar değeri sağlamak üzere Şirket'e liderlik yapmak için sabırsızlanıyorum. Titomic'in endüstriyel ölçekteki metal katkı üretimi ve sürdürülebilir, yeşil teknolojisi, metal üretim sektörlerini geleceğe taşıyacak devasa ticari potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

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