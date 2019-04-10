Titreme Şikayeti Bulunan Parkinson Hastasına Beyin Pili Takıldı

BURSA'da, parkinson hastalığı nedeniyle 5 yıldır aşırı titreme şikayeti bulunan F.D. (59), Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapılan beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Bursa
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, parkinson hastalarına beyin stimülasyonu olarak bilinen beyin pili takılması ameliyatlarına başladı. Hastanede yapılan ilk ameliyatta, 20 yıldır Parkinson hastası olan ve bu hastalığa bağlı olarak 5 yıldır aşırı titreme şikayeti bulunan F.D.'ye beyin pili takıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından F.D., sağlığına kavuştu.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Melih Çekinmez, beyin pili takılması ameliyatlarının parkinson hastalığı, distoni (aşırı kasılma) gibi hareket bozukluklarına neden olan hastalıkların yanı sıra Tourette sendromu gibi psikiyatrik bozukluklarda da kullanılabileceğini belirtti. Aşırı titreme sorunu ile yaşam kalitesi bozulan hastanın özelliklerinin uygun olması üzerine, derin beyin stimülasyon ameliyatı yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Çekinmez, "Ameliyat sonrasında hastamızın aşırı titremeleri geçti. Hastamızın pil ayarları yapıldıkça uzunca bir süre boyunca ilacını çok daha az alarak, hatta bazen hiç almayarak normal gündelik hayatına devam edebilecek" dedi.
Parkinson hastalarının tedavisinin nöroloji, psikiyatri, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinin multidisipliner olarak birlikte çalışmaları sonucunda gerçekleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çekinmez, "Parkinson cerrahisi öncesinde hastalarımız, öncelikle hareket bozuklukları polikliniği tarafından nörolojik ve psikiyatrik açıdan değerlendiriliyor. Daha sonra beyin cerrahi kliniğimizce diğer branşlarla koordineli şekilde operasyonu gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
BEYİN PİLİ UYGULAMASI YAPILAN 15 MERKEZDEN BİRİSİ
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy, hastanenin Türkiye
'de beyin pili uygulaması yapan 15 merkezden biri, Sağlık Bakanlığı
'na bağlı hastaneler içerisinde ise ücretsiz beyin pili uygulaması gerçekleştirebilen 5 merkezden biri haline geldiğini ifade etti.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise Türkiye'de çok az sayıda merkezde yapılan bu ameliyatı başarıyla gerçekleştiren ekibe teşekkür ettiğini söyledi.
- Bursa