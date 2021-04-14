Tivibu, 23 Nisan'a özel 30 yeni filmi listesine katıyor - Son Dakika

Tivibu, 23 Nisan'a özel 30 yeni filmi listesine katıyor

14.04.2021 11:03
Tivibu, 23 Nisan'a özel 30 yeni filmi listesine katıyor, System.String[]

Tivibu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel animasyon ve aile filmlerinden oluşan 30 filmlik bir seçki sunuyor.

Tivibu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel animasyon ve aile filmlerinden oluşan 30 filmlik bir seçki sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, nisandaki sinema seçkisinde klasiklerden en çok gişe yapan güncel aksiyon serilerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor, platform 30 yeni filmi listesine katıyor.

Bilimkurgu ve aksiyon sevenler için Marvel evreninden "Kaptan Amerika: Kış Askeri", "Avengers 2, Ultron Çağı", "Ant-Man", "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı", "Ant-Man ve Wasp", "Kaptan Marvel", "Avengers: Son Oyun", "Avengers" ve "Avengers: Sonsuzluk Savaşı", DC evreninden ise "Wonder Woman" ve "Zack Snyder'ın Adalet Birliği" bu ayın öne çıkan filmleri olacak.

Sinemanın unutulmaz klasiklerinden "Baba" ve kendine ait dünyasıyla yüz milyonlarca okur ve izleyiciye dokunan "Yüzüklerin Efendisi" serilerinin tamamı bu ay IPTV ve uydu platformlarının yanı sıra Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından izlenebilecek.

Verilen bilgiye göre Tivibu, Kırmızı Halı klasöründe bu ay yepyeni yapımlar bulunuyor.

Batman, Superman, Wonder Woman, Aqua Man, Cyborg ve The Flash karakterlerini aynı filmde buluşturan 2021 yapımı "Zack Snyder'ın Adalet Birliği" ve kadrosunda Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto gibi isimleri barındıran gerilim/korku filmi "Küçük İpuçları" bunların arasında yer alıyor.

Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, Ocean's Thirteen, Yüzüklerin Efendisi, Baba, Oyuncak Hikayesi serilerinin tamamı ve Marvel evreninden 10 film Seç İzle klasöründen izlenebilecek.

Ayrıca "Jumanji: Yeni Seviye", Will Smith ve Martin Lawrence'ın ilkini 1995'te çektikleri Bad Boys serisinin 2020 yılındaki son filmi "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" da Tivubu'nun nisan seçkisinde yer alıyor.

"Çocuk Şenliği" tüm izleyicilere açık

"Ayı Paddington"dan "Karlar Kraliçesi"ne, "Oyuncak Hikayesi"nden "Lego Filmi"ne 30 yapım 19 Nisan ile 3 Mayıs 2021 arasında Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin/ Çocuk Şenliği klasöründe izleyicilerini bekliyor.

Animasyondan çocuk ve aile filmlerine, klasikleşmiş pek çok farklı yapımı ekranlara taşıyan Tivibu, 23 Nisan döneminde çocukların en büyük eğlencesi olmayı hedefliyor.

Tivibu, "Inception"dan "Fargo"ya, "I, Tonya"dan "Avatar"a 26 Oscar'lı yapımı ekranlara taşıyor.

En İyi Kadın Oyuncu ödüllü filmler her pazartesi, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllü filmler her salı, En İyi Yönetmen ödüllü filmler her çarşamba, En iyi Erkek Oyuncu ödüllü filmler her perşembe, En İyi Yabancı Film ödüllü filmler her Cuma, En İyi Film ödüllü yapımlar ise her cumartesi ve pazar saat 22.00'de Sinema 1001 kanalında yayında olacak.

"Çiçero", "Annem", "Bağlılık Aslı", "Ayla", "Babamın Ceketi","Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman", "Arif V 216", "Kim Daha Mutlu" ve "7. Koğuştaki Mucize" gibi yapımlar Tivibu Sinema Yerli'de yer alıyor.

"Yumurta", "Süt", "Bal", "Soğuk", "Kasaba", "Züğürt Ağa"," İşe Yarar Bir Şey", "Devir", "Muhsin Bey", "Mayıs Sıkıntısı", "Kız Kardeşler", "Kümes", "Uzak", "Sofra Sırları" ve "İklimler" isimli yapımlar ise İstanbul Film Festivali Kuşağı'nda seyredilebilecek.

23 Nisan, oyunlar, Nisan, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tivibu, 23 Nisan'a özel 30 yeni filmi listesine katıyor - Son Dakika Ekonomi


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