Tivibu, BBC First dizilerini yayınlayacak

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, drama kanalı BBC First'ün izlenme rekorları kıran dizilerini ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, drama kanalı BBC First'ün tüm dünyada reyting rekortmeni olan dizilerini izleyiciyle buluşturuyor.

Suçtan komediye, bilim kurgudan polisiyeye farklı türlerde diziseverlerin beğenisini kazanan seçili yapımlar, Tivibu'nun Seç İzle/Dizi/Yabancı Dizi klasöründe sıralanıyor.

Diziseverler, tüm yapımlara Tivibu ve Tivibu Go uygulamasını kullanarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından ulaşabiliyor.