Tivibu'da en çok animasyon izlendi

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da en çok izlenen içeriklerin son 4 ay verilerine göre, animasyon türündeki yapımlar yüzde 57 ile ilk sırada yer aldı.

Türk Telekom açıklamasına göre, Tivibu; dramdan komediye, bilim kurgudan animasyon ve aksiyona kadar birçok türde içeriği izleyiciye sunuyor.

"Kırmızı Halı" ve "Seç İzle" klasörlerinde yer alan yapımlar sürekli güncelleniyor. Tüm yapımlara Tivibu ve Tivibu Go uygulaması kullanılarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından ulaşılıyor.

Tivibu'nun bu yılın mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki verilerine göre, izleyici tarafından "Kırmızı Halı" klasöründe en çok animasyon türündeki yapımlar tercih edildi. "Karlar Ülkesi II" isimli yapımın ilk sırada yer aldığı listede gişe rekortmeni "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" ile iki Oscar ödüllü "Joker" filmi de bulunuyor.

Tivibu'nun beyaz perdenin güncel filmlerini izleyiciyle buluşturduğu "Kırmızı Halı" klasöründe 1 Mart-30 Haziran'da animasyon türü, toplam izlenmenin yüzde 57'sini oluşturuyor. Animasyonu, yüzde 17 ile aksiyon-macera, yüzde 10'la dram türü izliyor.

"Kırmızı Halı"da ilk 10 film arasında "Karlar Ülkesi II", "Karlar Ülkesi", "İnanılmaz Aile 2", "Moana", "Malefiz: Kötülüğün Gücü", "Joker", "Arabalar", "Avengers: Sonsuzluk Savaşı", "Arabalar 2" ve "Yırtıcı Kuşlar" yer alıyor.

"Seç İzle" film klasörünün zirvesinde ise 2018 yapımı "Kral Şakir Oyun Zamanı" yer alıyor. Yapımda, bir laboratuvar deneyi sonrası Necati'nin akıllı telefonundaki oyun ile gerçek dünya arasında bir boyut kapısı açılınca Şakir'in dünyayı kurtarması gerekiyor. Şakir, dünyayı kurtarmak için bütün oyunları tamamlamaya çalışırken, oyunlardaki kötü kahramanlarla mücadele ediyor.

"Seç İzle"nin en çok izlenen filmleri arasında "Kral Şakir Oyun Zamanı", "Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili", "Salgın", "Otel Transilvanya 2", "Bizim Köyün Şarkısı", "Kong: Kafatası Adası", "Taş Devri Firarda", "Deliha 2" ve "Tavşan Peter" bulunuyor.