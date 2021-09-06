Tivibu'da okula dönüş heyecanı yaşanıyor

Tivibu, eylül ayında okula dönen çocukları özel içeriklerle karşılıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, çocukları bu ay birbirinden eğlenceli animasyonlar ve çocuk filmleri öne çıkarken yetişkinleri de bol ödüllü filmler bekliyor.

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların heyecanına ortak olan Tivibu, Okula Dönüş klasöründeki filmleri tüm paketlere açık şekilde 22 Eylül'e kadar izleyicilere sunuyor.

Animasyon ve çocuk/aile türlerinden oluşan klasörde, 30 adet Seç İzle filmin yanı sıra, fiyatları 99 kuruşa indirilen 10 adet kampanyalı Kırmızı Halı filmi de çocukları bekliyor.

Legolar evreninde geçen "Lego Süper Kahramanlar: Aquaman - Atlantis'in Öfkesi", "LEGO DC: Shazam - Sihir & Canavarlar", "Lego Filmi 2", "Lego Batman Filmi" ve "Lego Ninjago Filmi" gibi yapımlar, çocukları maceradan maceraya koştururken "Batman Bitmeyen Cadılar Bayramı 1-2", "Batman İki-Yüz'e Karşı", "Batman: Ninja Kaplumbağalar" ve "Örümcek Adam: Örümcek Evreninde" gibi animasyonlar da süper kahramanların kötülerle mücadelesine odaklanıyor.

Tivibu'nun çocuklara özel içerikleri sadece animasyonlarla sınırlı kalmıyor.

Küçük bir kasabada yaşayan ve oyuncu olma hayali kuran Finley Tremaine ekseninde modern bir Külkedisi hikayesi anlatan "Külkedisi Masalı: Şöhret Delisi", bir gizemi çözmek için yola koyulan Nancy ve arkadaşlarının hikayesini konu edinen "Nancy Drew ve Gizli Merdiven" gibi filmler Seç İzle klasöründen ücretsiz izlenebilirken Kırmızı Halı klasöründe yer alan 2021 yapımı "Akıllı Soygun", "Godzilla vs. Kong", "Gully" gibi kampanyalı filmler de minik seyircileri bekliyor.

Çocuklara yönelik birbirinden güzel yapımlara ek olarak Tivibu'da bu ay Türk ve dünya sinemasından ödüllü filmler seyirci ile buluşuyor.

Dünya festivallerinden ödüllerle dönen Jacques Audiard'ın "Dheepan", Ken Loach'un "Ben, Daniel Blake" ve Rafi Pitts'in "Benim Adım Nero" gibi filmleri sinemaseverlerin seyir zevkini katlarken Erden Kıral imzalı "Vicdan", Uğur Yücel'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Soğuk" ve Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Bulantı" gibi yerli filmler de öne çıkıyor.

Bol Ödüllü Filmler klasöründe ayrıca Cannes Film Festivali'nin en çok sevdiği yönetmenlerden Nuri Bilge Ceylan da "Kasaba", "Mayıs Sıkıntısı", "Uzak", "İklimler", "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmleri ile bu ay izleyicilerle buluşuyor.