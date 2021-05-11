Tivibu Go, paket seçeneklerini yeniledi - Son Dakika

Tivibu Go'nun yenilenen paketleri ile kullanıcılar bütçelerine ve ihtiyacına uygun Tivibu Go paketlerini web, cep, tablet ve smart tv üzerinden istedikleri an izleyebiliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu'nun TV ekranına bağlı kalmadan TV keyfi yaşatan servisi Tivibu Go'nun paketleri yenilendi. Tivibu Go müşterileri Aile, Sinema, Spor ve Süper paketleri ile farklı izleme ihtiyacına yönelik paket seçeneklerine erişebiliyorlar.

Tivibu Go, kurulum, taahhüt, cayma bedeli olmadan, müşterilerine dilediği zaman iptal etme kolaylığı sağlıyor. Paketler, hem Tivibu web sitesi ve uygulamaları üzerinden hem de desteklenen akıllı televizyonların içerisindeki Tivibu Smart TV uygulaması üzerinden karekod ile satın alınabiliyor.