Tivibu ile sinema #EvdenDeGüzel - Son Dakika

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, film izlemek #EvdenDeGüzel diyerek sinema keyfini evlere taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, tüm dijital ürün ve hizmetlerinde müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiyor.

Toplumsal sorumluluk duygusuyla, herkesin hem kendi hem toplum sağlığı için evde kalmasını destekleyen Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile müşterilerine ödüllü filmlerden polisiye, gerilim, animasyon, aksiyon ve bilim kurgu türüne kadar birçok farklı yapımı ev ortamında izleme fırsatı sunuyor.

Bir baba-kız hikayesi: İz Bırakma

Gerçek yaşam hikayesinden çok satan biyografi romanına ve oradan da beyazperdeye aktarılan Kara Düzen (Black Mass) filminde, suç imparatoru James Whitey Bulger'ın öyküsü izleyiciyle buluşuyor.

Dört Oscar ödüllü Nick Park'ın yönetmenliğini yaptığı Taş Devri Firarda (Early Man) animasyon filminde, kabilesini kurtarmayı amaçlayan bir mağara adamının futbol maçı yaparak evlerini geri kazanmaya çalışması, sıcacık bir dostluk hikayesiyle anlatılıyor.

Çok satan kitaptan uyarlanan İz Bırakma (Leave No Trace) ile de seyirci, savaştan döndükten sonra sosyal hayata uyum sağlamakta zorlanan bir baba ile kızının doğayla iç içe yaşama mücadelesine tanıklık ediyor.

Filmlerin yayınlanma saatleri şöyle:

"Kara Düzen (Black Mass): 28 Mart/21: 30/Sinema TV. Taş Devri Firarda (Early Man): 29 Mart/20: 00/Sinema Aile. İz Bırakma (Leave No Trace): 31 Mart/21: 30/Sinema TV."