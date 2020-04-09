Tivibu'nun Spor Yayın Yönetimi Müdürlüğü'ne Emre Tilev atandı

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'nun yeni Spor Yayın Yönetimi Müdürü olarak Emre Tilev atandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dinamik yapısıyla sporseverlerin heyecanına ortak olan Tivibu Spor'un yönetim kadrosunu güçlendiriyor. Bu doğrultuda; Tivibu Spor'un spor yayın yönetimi müdürü olarak göreve başlayan isim Emre Tilev oldu.

Açıklamada verilen bilgilere göre Tilev, 26 yıldır medya sektöründe çeşitli görevlerde bulunurken, Show TV, Cine5, ATV, Kanal 1, Kanal D ile CNN Türk'te editör ve spor spikeri olarak görev yaptı.

Kanal 1, Cine 5 ve Süperspor'da spor müdürlüğü yapan Tilev, son dönemde TV 100'de spor müdürü olarak Taraflı adlı programı sunuyordu. Emre Tilev, Basketbol Süper Ligi, Rusya 1. Futbol Ligi, Copa del Rey, Coppa Italia, PGA Tour gibi basketbolun birbirinden önemli lig ve turnuvasının yayın haklarını elinde bulunduran Tivibu Spor'un yeni Spor Yayın Yönetimi Müdürü olarak göreve başladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Emre Tilev aynı zamanda özel bir üniversitenin iletişim fakültesinde öğretim görevlisi olarak yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesine katkıda bulunuyor.