Tivibu "Seç İzle"de ilk sıraya "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde" yerleşti

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da, geçen ay "Seç İzle" klasörünün en çok izleneni "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde" oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Tivibu'nun şubat ayı istatistikleri paylaşıldı.

Filmden belgesele, programdan diziye kadar zengin ve güncel içerikler sunan Tivibu'nun şubat ayı verilerine göre, "Seç İzle" klasöründe zirveye "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde" isimli animasyon yerleşirken, "Kırmızı Halı" klasörünün ilk sırasında "Karlar Ülkesi" yer aldı.

Yüzde 35 ile en çok çocuk yapımlarının seyredildiği "Seç İzle"nin tercih edilen diğer yapımları "Terminal", "Tarzan Efsanesi", "Cumali Ceber 2", "Suicide Squad: Gerçek Kötüler", "Sofra Sırları", "Creed: Efsanenin Doğuşu", "Harry Potter ve Sırlar Odası", "Cumali Ceber: Allah Seni Alsın" ve "Kaçakçı" olarak sıralandı.

"Kırmızı Halı"nın zirvesinde "Karlar Ülkesi" yer aldı

Şubat ayında Tivibu'nun "Kırmızı Halı" klasöründe en çok "Karlar Ülkesi" seyredildi.

Yüzde 45 ile animasyonun başı çektiği "Kırmızı Halı" klasörünün diğer çok izlenenleri ise "Recep İvedik 6", "Arabalar", "Cadılar", "Moana", "Recep İvedik 5", "Arabalar 2", "Kayhan", "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" ve "Zootropolis: Hayvanlar Şehri" oldu.