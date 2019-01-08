Son Dakika Haberleri: Tiyatro Ak'la Kara Dünya'da Bir İlk İle Perde Alıyor!

Tiyatro Ak'la Kara Dünya'da Bir İlk İle Perde Alıyor!

58 dakika önce

Tiyatro Ak'la Kara yeni sezona iddialı oyunu "Radyotra" ile başladı.

Tiyatro Ak'la Kara Dünya'da Bir İlk İle Perde Alıyor!, System.String[]

Jules Verne'nin 80 Günde Dünya Gezisi'yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Dünyada bir ilki gerçekleştiren oyunda Ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesleri çıkarıp seyirciye çeşitli efekt sesleri sunuyor.

Radyatro, 5 oyuncu 40 Karakter ve 60 efekt malzemesi ile gerçekleşecek oyun ile seyirciye ister gözleri kapatıp dinleme isterse de sahnedekileri şaşkınlıkla izleme fırsatı yaratıyor. Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun tarafından sergilenen oyunu izlemek isteyen tüm tiyatro severler için biletler biletix'den satışa sunuluyor.

5 oyuncu 40 karakter 60 efekt malzemesi!

İster gözlerinizi kapatıp dinleyin,ister sahnedekileri şaşkınlıkla izleyin…

Ütü, ya da balon, peki ızgara teli, olmadı kibrit kutusu…

Hiç onlara kulak verdiniz mi? Biz verdik….

Onları da yanımıza aldık Jules Verne'in 80 Günde Dünya Gezisi'yle yola çıktık…

Radyoda canlandık sahneye konduk, tüm efektleri gözlerinizin önüne serdik…

Sesli, Efektli, Müzikli RADYATRO SHOW başlıyor…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:31 Kaynak: Bültenler

Jules Verne, Güncel
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