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Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini "online" açıyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran Kadıköy'deki Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini tiyatroseverlere online açacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak etkinliklerini durduran Kadıköy'deki Tiyatro Ak'la Kara, perdelerini tiyatroseverlere online açacak.
Tiyatro Ak'la Kara'dan yapılan açıklamada, tiyatroseverler için tüm oyunların online olarak internet üzerinden yayınlanacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, "Sanatseverler her yeni güne yeni bir oyunu online olarak izleyebilecek. İlk olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Levent Ünsal'ın da rol aldığı 'Patron Kim' oyununu 'https://www.tiyatroaklakara.com' internet adresinde izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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