Son Dakika Haberleri: Tiyatro Bileti Alabilmek İçin Çadır Kurdu

Tiyatro Bileti Alabilmek İçin Çadır Kurdu

1 saat önce

Tiyatro bileti alabilmek için çadır kurdu Adanalı tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak 21.

Tiyatro bileti alabilmek için çadır kurdu
Adanalı tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak 21. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde gösterilecek oyunları izlemek için geceden kuyruğa girdi, bir tiyatrosever ise bilet alabilmek için çadır kurdu
Engellilerin bilet sırasında beklediği bazı tiyatroseverlerin uyuduğu görüldü

ADANA - Adanalı tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak 21. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde gösterilecek oyunlar için geceden kuyruğa girerken, bir kişi çadır kurdu.
Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü 21. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başlayacak. Bu festivalde sahnelenecek olan 31 farklı oyun için bugün bilet satışları başladı. Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Devlet Tiyatrosunda biletler satışa çıktı. Vatandaşlar biletleri alabilmek için geceden sabaha karşı bilet satış noktalarına gelerek kuyruğa girdi. Tiyatroseverler, karışıklık yaşanmaması için oluşturulan listelere isimlerini yazdırdı. Fahri Dağ isimli bir tiyatrosever ise kültür merkezi içine çadır kurup bilet alabilmek için burada beklemeye başladı. Adanalı olduğunu ancak bilet alabilmek için geceden gelip çadır kurduğunu söyleyen Dağ, festival boyunca oyunları izleme imkanı bulduklarını bu nedenle kültür merkezine gelip çadır kurup bilet alamaya çalıştıklarını sıra aldıklarını ancak hala sıranın kendisine gelmediğini söyledi.
Bazı tiyatroseverlerin ise kuyrukta beklerken uyuya kaldığı görüldü. Engelli vatandaşlar da bilet alabilmek için kuyruğa girdi. Engelli vatandaşlar çok önemli oyunları görebilmek için sıraya girdiklerini bilet almak için beklediklerini söyledi.
30 Nisan'da sona erecek olan Adana Tiyatro Festivali, yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla toplam 31 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Adana, Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart, Genel
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