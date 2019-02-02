Tiyatro Bileti İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdular

Bozüyüklü tiyatro severler, ihtiyaç sahibi okullara dağıtılmak için bağışlanması istenilen 2 çocuk kitabı getirerek "Doğan Onur Aburcubur" adlı oyuna bilet almak için uzun bir kuyruk oluşturdu.

Bozüyüklü tiyatro severler, ihtiyaç sahibi okullara dağıtılmak için bağışlanması istenilen 2 çocuk kitabı getirerek "Doğan Onur Aburcubur" adlı oyuna bilet almak için uzun bir kuyruk oluşturdu.



Bozüyük Belediyesi tarafından yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen tiyatro etkinlikleri kapsamında Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularının rol aldığı "Doğan Onur Aburcubur" adlı oyun için bilet almak isteyen tiyatro severler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro biletleri kısa sürede tükendi.



Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 2 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 20: 00'de ücretsiz olarak sahnelenecek olan oyunun ücretsiz biletleri bir gün öncesinden Metristepe Kültür Merkezi'nde verildi. Bilet dağıtım saatinde Kültür Merkezinde hazır olan ve uzun kuyruklar oluşturan Bozüyüklüler, ilkokul seviyesinde ve okunmuş veya okunmamış 2 adet kitap getirerek biletlerini aldılar. Toplanan kitapların ihtiyaç sahibi okullara dağıtılacağı belirtilirken, ücretsiz biletini alan sanatseverler bu akşam sahnelenecek talk show tadında ve sevilen sanatçıların rol aldığı oyunu heyecanla beklemeye başladılar. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zorla Girdiği Evde Bıçak Zoruyla Tecavüze Kalkışan Sapık, Yarı Çıplak Halde Ormanda Yakalandı

Itır Esen, Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'yı İzlemeye Gitti

Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor