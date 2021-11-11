Üye Girişi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi - Son Dakika

Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi

11.11.2021 13:10
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde Dünya Çocuk Kitapları Okuma Haftası kapsamında 'Oku, Hayal Et, Çiz' başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde Dünya Çocuk Kitapları Okuma Haftası kapsamında 'Oku, Hayal Et, Çiz' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Üniversitenin Tiyatro Bölümü öğretim üyeleri, Ziya Gökalp İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, onlara Küçük Prens adlı kitaptan pasajlar okudu.

Üniversitenin Kazlıçeşme Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tiyatro Bölümü Koordinatörü Abdül Süsler ve Tiyatro Bölümü Araştırma Görevlisi Müşerref Göksever canlı okuma yaparken, Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi ve oyuncu Uğur Aslan kitabın son kısmını öğrencilere video aracılığıyla seslendirdi. 30 öğrencinin katıldığı etkinlik 10 Kasım'da gerçekleşince çocuklar, Atatürk baskılı tişört giydi.

Kitabın ilk üç kısmı bittikten sonra çocuklar kitaptan esinlenerek hayallerini çizdi. Çizdikleri resimler, ayraç olarak bastırılıp üniversite tarafından kendilerine hediye edildi. Ayrıca, üniversitenin öğrenci kulüpleri de çocuklara özel etkinlikler düzenledi.

ETKİNLİĞİN ANA TEMASI: OKU, HAYAL ET VE RESMET

Tiyatro Bölümü hocaları olarak ilkokul 2'nci sınıf öğrencileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Abdül Süsler, "Küçük Prens'in ilk 3 kısmını seslendirdik. Etkinliğimizin ana temasını oku, hayal et ve resmet olarak belirledik. Okuma etkinliğinin ardından da öğrenci kardeşlerimiz okuduğumuz kitaptan yola çıkarak hayallerini çiziyor. Kitap olarak küçük Prens'i seçme nedenimiz de insan büyüdükçe hayallerinin kısıtlanıyor oluşunu biraz da olsa fark ettirmek ve hayallerine kimsenin ket vurmamasını onlara öğretmekti" dedi.

ÇOK ZEKİLER, ALGILARI AÇIK

Çocukların geleceğe ışık tutacağını belirten Süsler, "Hayalleri çok açık, beyaz birer sayfa gibiler. Onlara hangi mürekkebi vurursanız o şekilde şekillenecekler. Çok zekiler, algıları çok açık. Öğretmenlerin elinde yoğrularak umarım geleceğe ışık tutacaklar. Etkinliğin 10 Kasım'da yapılması daha da anlamlı oldu. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu ülkede küçük genç kardeşlerimizle birlikteyiz" diye konuştu.

SAFRAN: AYDA 20 KİTAP OKUYORUM

Kitap okumayı sevdiğini söyleyen 7 yaşındaki Çınar Berat Safran da "Ayda 20 kitap okuyorum. Günde 1 kitap bitiriyorum. Mesele Atatürk'ün Hayatı'nı okudum. Küçük Prens'i de sevdim" dedi.

SÜLÜCÜ: BİR UNICORN'LA TANIŞMAYI HAYAL EDİYORUM

7 buçuk yaşındaki Ümmü Gülsüm Sülücü ise "Kitap okumayı seviyorum, genelde heyecanlı kitapları okuyorum, merak ediyorum. Haftada 5 kitap okuyorum. Küçük Prens kitabından annem bahsetmişti, oradan biliyorum, beğendim. Bir unicorn'la tanışmayı hayal ediyorum çünkü onları seviyorum. Bugün çimen, unicorn, kuşlar, çiçekler ve kendimi çizeceğim" ifadelerini kullandı.


Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi
Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi

Zeytinburnu, Ayvansaray, İstanbul, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taraftarın ıslıkladığı Zajc, ayrılık ateşini resmen yaktı: Teklif varsa giderim 14:12 Taraftarın ıslıkladığı Zajc, ayrılık ateşini resmen yaktı: Teklif varsa giderim Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! 13:37 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü! Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
14:15
Son Dakika! Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelgeyi durdurdu Son Dakika! Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelgeyi durdurdu         
14:05
Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı         
13:26
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları         
12:56
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 14:20:07. #1.12#
SON DAKİKA: Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement