Tiyatro Bölümü hocaları okudu, ilkokul öğrencileri çizdi - Son Dakika

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde Dünya Çocuk Kitapları Okuma Haftası kapsamında 'Oku, Hayal Et, Çiz' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Üniversitenin Tiyatro Bölümü öğretim üyeleri, Ziya Gökalp İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, onlara Küçük Prens adlı kitaptan pasajlar okudu.

Üniversitenin Kazlıçeşme Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tiyatro Bölümü Koordinatörü Abdül Süsler ve Tiyatro Bölümü Araştırma Görevlisi Müşerref Göksever canlı okuma yaparken, Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi ve oyuncu Uğur Aslan kitabın son kısmını öğrencilere video aracılığıyla seslendirdi. 30 öğrencinin katıldığı etkinlik 10 Kasım'da gerçekleşince çocuklar, Atatürk baskılı tişört giydi.

Kitabın ilk üç kısmı bittikten sonra çocuklar kitaptan esinlenerek hayallerini çizdi. Çizdikleri resimler, ayraç olarak bastırılıp üniversite tarafından kendilerine hediye edildi. Ayrıca, üniversitenin öğrenci kulüpleri de çocuklara özel etkinlikler düzenledi.

ETKİNLİĞİN ANA TEMASI: OKU, HAYAL ET VE RESMET

Tiyatro Bölümü hocaları olarak ilkokul 2'nci sınıf öğrencileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Abdül Süsler, "Küçük Prens'in ilk 3 kısmını seslendirdik. Etkinliğimizin ana temasını oku, hayal et ve resmet olarak belirledik. Okuma etkinliğinin ardından da öğrenci kardeşlerimiz okuduğumuz kitaptan yola çıkarak hayallerini çiziyor. Kitap olarak küçük Prens'i seçme nedenimiz de insan büyüdükçe hayallerinin kısıtlanıyor oluşunu biraz da olsa fark ettirmek ve hayallerine kimsenin ket vurmamasını onlara öğretmekti" dedi.

ÇOK ZEKİLER, ALGILARI AÇIK

Çocukların geleceğe ışık tutacağını belirten Süsler, "Hayalleri çok açık, beyaz birer sayfa gibiler. Onlara hangi mürekkebi vurursanız o şekilde şekillenecekler. Çok zekiler, algıları çok açık. Öğretmenlerin elinde yoğrularak umarım geleceğe ışık tutacaklar. Etkinliğin 10 Kasım'da yapılması daha da anlamlı oldu. Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu ülkede küçük genç kardeşlerimizle birlikteyiz" diye konuştu.

SAFRAN: AYDA 20 KİTAP OKUYORUM

Kitap okumayı sevdiğini söyleyen 7 yaşındaki Çınar Berat Safran da "Ayda 20 kitap okuyorum. Günde 1 kitap bitiriyorum. Mesele Atatürk'ün Hayatı'nı okudum. Küçük Prens'i de sevdim" dedi.

SÜLÜCÜ: BİR UNICORN'LA TANIŞMAYI HAYAL EDİYORUM

7 buçuk yaşındaki Ümmü Gülsüm Sülücü ise "Kitap okumayı seviyorum, genelde heyecanlı kitapları okuyorum, merak ediyorum. Haftada 5 kitap okuyorum. Küçük Prens kitabından annem bahsetmişti, oradan biliyorum, beğendim. Bir unicorn'la tanışmayı hayal ediyorum çünkü onları seviyorum. Bugün çimen, unicorn, kuşlar, çiçekler ve kendimi çizeceğim" ifadelerini kullandı.