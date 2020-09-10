Tiyatro dergisinden Prof. Dr. Balay'a "Bilim ve Sanat" ödülü - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Dr. Metin Balay, bu yıl 8'incisi düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında Prof. Dr. Özdemir Nutku "Bilim ve Sanat" Ödülü'ne değer görüldü.

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu. 200'ü aşkın oyun ve yüzlerce performansı değerlendiren Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, en iyileri belirledi. Onur ödüllerinde Nevra Serezli, Ediz Hun, Oya Başar ve Özen Yula'nın bulunduğu listede "En İyi Yapım Ödülü", Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Lüküs Hayat" oyununa verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Kızlar ve Oğlanlar" adlı oyundaki performansıyla Bergüzar Korel'in, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü ise "Amadeus"ta sahne alan Selçuk Yöntem'in oldu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Metin Balay da, Prof. Dr. Özdemir Nutku 'Bilim ve Sanat' Ödülü'ne değer görüldü.

- İstanbul