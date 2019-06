"Tiyatro eğitiminden önce 'insan' dedik"

Usta sanatçı Mehmet Karaosmanoğlu, "Sanattan manevi olarak çok şey kazandım başkaları gibi para değil, daha çok insan biriktirmeye gayret ettim." dediKaraosmanoğlu'nun 35. Sanat Yılı öğrencileri ve dostları tarafından kutlandı.

Usta sanatçı Mehmet Karaosmanoğlu, "Sanattan manevi olarak çok şey kazandım başkaları gibi para değil, daha çok insan biriktirmeye gayret ettim." dedi

Karaosmanoğlu'nun 35. Sanat Yılı öğrencileri ve dostları tarafından kutlandı.

Karaca tiyatrosu ekibi ve sanatçı dostları tarafından hazırlanan etkinlik Akademi Beyoğlu Sahnesi'nde gerçekleşti.

Etkinlikte, Tiyatro Oyuncuları Derneği (TODER) Başkanı ismail Yeşilbağ, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Karaca tiyatrosu ekibinin yanı sıra sanatçının ailesi, dostları ve tiyatroseverler yer aldı.

"Önce iyi bir insan, sonra sanatçı"

Etkinlikte konuşan Karaosmanoğlu, bu tür kutlamalara pek alışık olmadığını ve kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, esprili bir şekilde "Tuzağa düşürdüler beni. Başta Hocalarımız olmak üzere mutlaka Karaca tiyatrosu ekibi ve emeği geçen kim varsa onlardan hesabını soracağım bunun." ifadelerini kullandı.

Sanat hayatı boyunca pek çok öğrenci yetiştirdiğinin altını çizen Karaosmanoğlu, kendisi için temel felsefenin her şeyden önce iyi insanlar yetiştirebilmek değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

"Beyoğlu'nda çok öğrenci yetiştirdik. Rize'de de öyle, Rize Halk Eğitim Merkezi'nde, Rize Gençlik Kültür Merkezi'nde ve Beyoğlu'nda da binlerce öğrenci belki 5 binden fazla tabii bunlar az sayılar değil. Fakat her zaman her şeyden önce insan dedik. Tiyatro eğitiminden önce sanat eğitiminden önce insan dedik, önce iyi bir insan, sonra sanatçı. Hiçbir ayrım yapmadan, nereli olursa olsun, hangi inanca, dine, etnik kimliğe sahip olursa olsun önemli olan iyi insan olmak düsturuyla hareket ettik."

"Para değil, insan biriktirmeye gayret ettim"

Karaosmanoğlu, meslek hayatı boyunca malda mülkte gözü olmadığını ve yatırım yapmadığını vurgulayarak, sanatın kendisine manevi olarak çok şey kazandırdığını başkaları gibi para değil, daha çok insan biriktirmeye gayret ettiğini söyledi.

Başta rahmetli Hasan Nail Canat olmak üzere çok değerli hocaların eğitiminden geçtiğine dikkati çeken Karaosmanoğlu, "Bir süre rahmetli Nejat Uygur hocamla çalışma fırsatı da buldum, çevre tiyatrosunda bir buçuk ay staj yaptım. Ama çok şey öğrendim bana orada bir buçuk ayda anlattıkları öğrettiklerini ben kitap haline getirebilirim." dedi.

35. Sanat Yılı anma programı, usta sanatçının yaşamını konu alan kısa film gösterimi ve sanatçı dostlarının konuşmalarının ardından Karaosmanoğlu'na plaket ve çiçek takdimi yapılarak devam etti.

Ardından, Karaca tiyatrosu ekibi, sanatçı dostları ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çekilen Karaosmanoğlu öğrencileri tarafından hazırlanan pastayı kesti.

Mehmet Karaosmanoğlu kimdir?

Karaosmanoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde doğdu. Tiyatro çalışmalarına gençlik merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde başladı. İlk tiyatro eğitimlerini de burada alan Karaosmanoğlu, aynı kurumlarda uzun süre, oyunculuğun yanı sıra tiyatro liderliği, usta öğreticilik ve yönetmenlik görevlerinde de bulundu.

Çalıştığı kurumların yazılı izniyle 1992'de İstanbul'a geldi ve İBB Şehir Tiyatroları'nın oyun çalışmalarına, Kadıköy Halk eğitim Merkezi'nin tiyatro kurs ve seminerlerine katıldı. 1994-95 yıllarında Hasan Nail Canat'ın Adım Sanat Evi, Adım Sahnesi'nde oyuncu olarak çalışmaya başladı.

İstanbul ve Anadolu'nun birçok yerinde oyunlar sahneleyen Karaosmanoğlu, "Çiçek Taksi", "Kara Melek", "İlişkiler", "Kaygısızlar", "Köşe Kapmaca", "Serseri" gibi birçok televizyon dizisinde çeşitli roller aldı. Kanal 7'de yayınlanan "Fıkralarla Türkiye" programıyla tanınmaya başladı.

İBB Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı, TO-DER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) ve FIA (Uluslararası Aktörler Birliği) üyesi de olan Mehmet Karaosmanoğlu, aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda tiyatro eğitmeni ve Muammer Karaca Tiyatrosu'nda da Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almıştır.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Kan donduran görüntüler! Temizlik işçisi, yavru köpeği çöp gibi süpürüp dereye attı

Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız