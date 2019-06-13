Son Dakika Haberleri: Tiyatro ekibi, oyununu lösemi hastası Zozan için sahneledi
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Tiyatro ekibi, oyununu lösemi hastası Zozan için sahneledi

52 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in tedavi olabilmesi için Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, 'Mektup' adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Tiyatro ekibi, oyununu lösemi hastası Zozan için sahneledi, System.String[]


HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in tedavi olabilmesi için Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, 'Mektup' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun sırasında seyirciler sağlık maskesi takarken, elde edilen gelir, Zozan'ın tedavi masrafları için ailesine bağışlanacak.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde oturan Nedim ve Raife Öğmen çiftinin 5 çocuğundan biri olan Zozan, 4 yıl önce yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Operasyonun ardından Zozan Öğmen'e lösemi teşhisi konuldu. Son 2 yıldır Van ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gören Zozan'ın ailesi, maddi olarak zorlandıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. Zozan'a destek olmak için ilçede faaliyet gösteren Asmin Sanat Tiyatrosu'nun oyuncuları, bir süre önce palyaço kıyafetleri giyip, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tiyatro ekibi, Zozan'a çeşitli hediyeler verip, aileye de gıda yardımında bulundu.
Tiyatro ekibinin oyuncuları, Zozan Öğmen için 12-13 Haziran'da Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'de 'Mektep' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Dört delinin başından geçenlerin anlatıldığı oyuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seyirciler deküçük Zozan'a destek vermek için oyunu sağlık maskesi takarak izledi.
Asmin Sanat Tiyatrosu oyunculardan Zeki Ağralı, oyundan elde edilen gelirin Zozan'ın tedavisinde kullanılmak üzere ailesine bağışlanacağını söyledi. Zozan Öğmen'in ailesi, çocuklarına destek veren tiyatro ekibi ve katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.

- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
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