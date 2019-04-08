Tiyatro Er Meydanı, Önce Orada Görünün'

GEÇEN yıl konuk olarak katıldığı festivalin, buradaki seyirci ile Türk tiyatrosu arasında çok önemli bir köprü olduğunu belirten Fatih Koyunoğlu, "Bizim tiyatromuz için de burada olmak çok kıymetli. Umarım bu ilgi daha da artarak devam eder. Festivale katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GEÇEN yıl konuk olarak katıldığı festivalin, buradaki seyirci ile Türk tiyatrosu arasında çok önemli bir köprü olduğunu belirten Fatih Koyunoğlu, "Bizim tiyatromuz için de burada olmak çok kıymetli. Umarım bu ilgi daha da artarak devam eder. Festivale katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Gençler ekranda görünmek istemesinler" tavsiyesinde bulunan Erdem Akakçe ise, şunları söyledi: "Tiyatro hayattır. Sinema sanat, ekran da ekmektir. Sırf ekmek yemek isteyen ne yapıyorsa onlar da onu yapmalı. Ama bu mesleğin yetkinliği, er meydanında ortaya çıkıyor. 'Er meydanı' dediğimiz yer de tiyatrodur. Önce orada görünsünler. Bu alaylılık, eğitimli olmak meselesi değil, gönül verme meselesidir. En büyük mesaiyi burada harcıyorsunuz. En büyük tecrübeyi de burada, tiyatro sahnesinde ediniyorsunuz. Orada sabit kalırlarsa, gerisi kendiliğinden gelecektir."



'SUYA YAZILAN BİR YAZI GİBİ'



Festival programında ilk kez yer aldığını belirten Bülent Çolak da şöyle konuştu: "Bir alışveriş hali. Almanlar, Türklerle izleyecek. Herkesi ilgilendiren bir konu. Ekran ünlüsü olmak, suya yazılan bir yazı gibi. Okunaksız oluyorsunuz. İz bırakmak için, bu işin mesaisine girmek, tiyatro yapmak, gösteri sanatlarıyla uğraşmak lazım. Canlı kalması için o enerjiyi yaşamak gerekiyor. Bir sahneyi çekerseniz ama oyuncunun meydanı tiyatro sahnesidir."

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