Son Dakika Haberleri: Tiyatro Festivali'nin gözdesi oldular
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Tiyatro Festivali'nin gözdesi oldular

1 saat önce

Bursa Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu sene 5.'nin düzenlendiği tiyatro festivaline; 'Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'Sui Generis Tiyatro' damga vurdu.

Tiyatro Festivali'nin gözdesi oldular, System.String[]
Bursa Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve bu sene 5.'nin düzenlendiği tiyatro festivaline; 'Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'Sui Generis Tiyatro' damga vurdu.

Festivalin kapanış oyununu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'Sui Generis Tiyatro' gerçekleştirdi. 'Sui Generis Tiyatro'nun yeni sezon oyunu; '12 Öfkeli' adlı oyun, Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde tam not aldı. İzleyenlerin nefeslerini tutarak izlediği oyun, Bursa'da büyük bir olumlu yankı uyandırdı.

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun ve sanatseverlerin izlediği oyunun sonunda; Grup Koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, 'Başkana ve festival komitesine teşekkür' etti. Tiyatronun simgelerinden olan 'gülen - ağlayan tiyatro masklarını' ve 'özel Atatürk portresini; Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun ve festival koordinatörü Av. İzzet Boğa'ya hediye eden Akçar, 'misafirperverliklerinden dolayı' teşekkür etti. Oyundan çok etkilendiğini belirten Başkan Öztosun, gruba 'teşekkür plaketi' sundu.

'Sui Generis Tiyatro; daha sahneden inmeden, önümüzdeki yıl yapılacak olan tiyatro festivallerine davet edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
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