Son Dakika Haberleri: Tiyatro Galasına Ünlülerden Destek!

Tiyatro Galasına Ünlülerden Destek!

1 saat önce

Tiyatro Ak'la Kara "Radyatro" oyununun galasını yaptı.

Tiyatro Galasına Ünlülerden Destek!, System.String[]

Saba Tümer, Buket Dereoğlu, Yosi Mizrahi ve Aysun Metiner, Nevra Serezli gibi ünlü isimlerde galayı izlemeye geldi.

Saba Tümer, "Arkadaşlarımı izlemeye koştur koştur geldim, seyirciyi gülümseterek hayal dünyasını zenginleştiren harika bir oyun izledim." Buket Dereoğlu, " Insanlar artık sadece dizi izlemek istemiyor, farklı tiyatro oyunları da arıyor." Yosi Mizrahi, " Ben galaya Sabayı geçmek için frikik vermeye geldim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:14 Kaynak: Bültenler

Yosi Mizrahi, Buket Dereoğlu, Saba Tümer, Magazin, Güncel
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