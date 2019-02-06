Tiyatro Galasına Ünlülerden Destek!
1 saat önce
Tiyatro Ak'la Kara "Radyatro" oyununun galasını yaptı.
Saba Tümer, Buket Dereoğlu, Yosi Mizrahi ve Aysun Metiner, Nevra Serezli gibi ünlü isimlerde galayı izlemeye geldi.
Saba Tümer, "Arkadaşlarımı izlemeye koştur koştur geldim, seyirciyi gülümseterek hayal dünyasını zenginleştiren harika bir oyun izledim." Buket Dereoğlu, " Insanlar artık sadece dizi izlemek istemiyor, farklı tiyatro oyunları da arıyor." Yosi Mizrahi, " Ben galaya Sabayı geçmek için frikik vermeye geldim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:14 Kaynak: Bültenler
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