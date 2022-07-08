Tiyatro grubundan çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç sokak performansı - Son Dakika
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Tiyatro grubundan çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç sokak performansı

08.07.2022 14:10

Tiyatro grubundan çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç sokak performansıTUNCELİ Tunceli Belediyesi Tiyatro Grubu, kentteki çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

Tiyatro grubundan çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç sokak performansı

TUNCELİ Tunceli Belediyesi Tiyatro Grubu, kentteki çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Grup üyeleri vücutlarına bağladıkları çöplerle kent meydanında gezerek kirliliğe dikkat çekti.

Tunceli'de son zamanlarda başta Pülümür ve Ovacık vadileri olmak üzere meydana gelen kirlilik olayını protesto etmek için belediye tiyatro grubu ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Vücutlarına çöpler bağlayan grup üyeleri kent merkezinde gezerek, "Lütfen çöplerimizi yere atalım" şeklinde manalı cümleler sarf etti. Çalgılar ve düdüklerle kirliliğe dikkat çeken grup üyelerine vatandaşlar da destek verdi.

Eylemin sonunda çeşitli oyunlar oynayan açıklama yapan tiyatro grubu yönetmeni Yılmazcan Şare, "Lütfen vicdanı, ahlakı olan hukuka, insanlığa, geleceğe inanan; çocuklarının hatrını bilen gelecek düşü kuran vicdan sahibi hiç kimse çöplerini atmasın. Bunu yıllardır söylüyoruz. Yıllardır topluyoruz. Ancak başkaları sizin çöplerinizi toplamak zorunda değil. Vicdan, merhamet önemli. Yiyip içiyorsanız çöplerinizi çöp konteynerlerine bırakın. Ender bir doğaya sahibiz. Ancak vadilerimiz oldukça kirli. İnsanın vicdanı kanıyor. Buna dur demek lazım" dedi.

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Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatro grubundan çevre kirliliğine dikkat çekmek için ilginç sokak performansı - Son Dakika

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