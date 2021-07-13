"Tiyatro Günlükleri" başladı - Son Dakika

Sıcak yaz günlerini daha eğlenceli hale getirmek, yeni normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere ulaşımını sağlamak için"Tiyatro Günlükleri" adı ile tiyatro gösteriminin ilki Sümer Park Açık Hava Sahnesinde tiyatro severler ile buluştu.

Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu tiyatro ekibi ve TheaTron Sahne Tiyatro Topluluğu Koordinatörü Ömer Faruk Acun, "TheaTron Sahne ve Malatya Kent Konseyi olarak Sanat Sokağı içerisinde yer alan Malatya Kent Konseyi'nde tamamen halka açık ve ücretsiz olan bir tiyatro kursu açtık. Tiyatroya ilgi duyan, oyunculuk eğitimlerinden faydalanmak isteyen ve yaz sezonu boyunca sergileyeceğimiz oyunlarımızda bizlerle bir arada olmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz" dedi.

Tiyatro gösterimlerinin devam edeceğini ifade eden Acun, "Bizlerden desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tiyatro Günlükleri başlığı altından düzenlenen programda skeç gösterileri ve Orta oyun sahnelendi. Gösterimler sonunda izleyiciler ile birlikte eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Tiyatro severler düzenlenen gösterilerden memnun kaldıklarını ifade ederek, pandemi sürecinde gerekli hassasiyet gözetilerek düzenlenen programın sosyal ve kültürel açıdan önemli olduğunu ifade ettiler.