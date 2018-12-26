Son Dakika Haberleri: Tiyatro ile Çevre Duyarlılığına Dikkat Çektiler

Tiyatro ile Çevre Duyarlılığına Dikkat Çektiler

1 saat önce

Karesi Kent Konseyi çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla sahnelenen "Ahh Dedelerimiz" adlı tiyatro oyunu Salih Tozan Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.

Tiyatro ile Çevre Duyarlılığına Dikkat Çektiler, System.String[]
Karesi Kent Konseyi çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla sahnelenen "Ahh Dedelerimiz" adlı tiyatro oyunu Salih Tozan Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu. Oyunu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da izledi.

Plastik poşet kullanımından deniz kirliliğine kadar, çevreyi kirleten unsurların tema olarak işlendiği oyunun sonunda oyuncuları tek tek tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bizlere sağlıklı çevre, çevre duyarlılığı noktasında çok güzel mesajlar verdiler. Tiyatronun eğlenirken öğreten gücünden yararlanarak; gelecek nesilleri çevre konusunda bilgilendirmeye ve geleceği korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gelecek kuşaklara daha güzel bir çevre, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Bu tiyatroyu hazırlayanlara, oynayanlara ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

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