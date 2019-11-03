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Son Dakika Güncel Tiyatro kursu açıldı

Tiyatro kursu açıldı

6 saat önce

Muş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ücretsiz tiyatro kursu açıldı.

Muş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ücretsiz tiyatro kursu açıldı.

Tiyatro sanatçısı Onur Şemsettin Seyitoğlu, sahne sanatlarını canlandırmak ve gençlerin tiyatroya ilgisini artırmak amacıyla kurs açtıklarını söyledi.

İlk etapta 27 gençle yola çıktıklarını, amaçlarının gençleri sosyal etkinliklere kazandırmak olduğunu belirten Seyitoğlu, "Her yaştan herkesin katılabileceği uygulamalı kurs açtık. Şehir tiyatrosu olarak gösteriler gerçekleştirdik. Günümüzde tiyatro sanatına çok değer verilmiyor. Tiyatro sanatçıları olarak açtığımız kurslarla bu sanatı ayakta tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Büşra Elmas, tiyatronun çocuk hayallerinden biri olduğunu ifade ederek, "Tiyatro herkesin hayatında olması gereken bir etkinlik. Tiyatroyla bir bütün olarak bu ülkenin farklı renkleri, farklı tatları olarak bir aradayız. Daha önce tiyatroya, sinemaya, sanata çok fazla önem veriliyordu. Ancak gün geçtikçe bu değer azaldı." dedi.

Tiyatro kursu açıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:19 Kaynak: AA
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