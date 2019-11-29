Tiyatro'nun Mozart'ı Okan Bayülgen
6 saat önce
Ünlü şovmen, Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyundaki rolü için heyecanlı: "Bir döneme damgasını vuran, 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdıran, efsane bir müzisyeni canlandırmak inanılmaz heyecan verici.
Ünlü şovmen, Çolpan İlhan& Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu oyundaki rolü için heyecanlı: "Bir döneme damgasını vuran, 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdıran, efsane bir müzisyeni canlandırmak inanılmaz heyecan verici." Selçuk Yöntem'in de besteci Antonio Salieri'ye hayat vereceği oyun, ocak ayında perde açacak.
Okan Bayülgen'in başrolleri Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'la paylaştığı "Amadeus" oyununun biletleri 2 Aralık'ta satışa çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36
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