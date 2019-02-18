Tiyatro Okulunun Prömiyer Coşkusu
28 dakika önce
Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen William Shakespeare'in eseri 'kuru gürültü' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi
Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen William Shakespeare
'in eseri 'kuru gürültü' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, yeni döneminde muhteşem bir prömiyere imza attı. Akpınar
Kültür Merkezi'nde düzenlenen oyuna Bursalı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Evlenmek üzere olan genç bir kızın yaşadığı olaylar sonunda her şeyin kuru gürültüden ibaret olduğunun anlatıldığı oyun seyircilerden tam not alırken, oyun sonunda genç tiyatrocular alkış yağmuruna tutuldu. Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür yönetmenliğinde gerçekleşen oyun, 23 Şubat ve 2 Mart'ta ücretsiz olarak yeniden sahnelenecek. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek
CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi
Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu