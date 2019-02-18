Son Dakika Haberleri: Tiyatro Okulunun Prömiyer Coşkusu

Tiyatro Okulunun Prömiyer Coşkusu

28 dakika önce

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen William Shakespeare'in eseri 'kuru gürültü' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tiyatro Okulunun Prömiyer Coşkusu, System.String[]
Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen William Shakespeare'in eseri 'kuru gürültü' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, yeni döneminde muhteşem bir prömiyere imza attı. Akpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen oyuna Bursalı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Evlenmek üzere olan genç bir kızın yaşadığı olaylar sonunda her şeyin kuru gürültüden ibaret olduğunun anlatıldığı oyun seyircilerden tam not alırken, oyun sonunda genç tiyatrocular alkış yağmuruna tutuldu. Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür yönetmenliğinde gerçekleşen oyun, 23 Şubat ve 2 Mart'ta ücretsiz olarak yeniden sahnelenecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

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