Son Dakika Haberleri: Tiyatro Oyuncusu Dede Toprağa Verildi

Tiyatro Oyuncusu Dede Toprağa Verildi

30 dakika önce

Tiyatro oyuncusu Semahat Dede (48), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro oyuncusu Semahat Dede (48), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dede'nin cenazesi, Çorlu Merkez Otogar Camisine getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Dede'nin cenazesi, Çorlu Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Dede'nin ailesi ve yakınlarıyla arkadaşları ve sevenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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