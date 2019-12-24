Tiyatro oyuncusu Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tiyatro oyuncusu Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tiyatro oyuncusu Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Adana'da huzurevinde 77 yaşında vefat eden tiyatro oyuncusu Ercan Kont'un cenazesi toprağa verildi.

Tiyatro oyuncusu Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Adana'da huzurevinde 77 yaşında vefat eden tiyatro oyuncusu Ercan Kont'un cenazesi toprağa verildi.

Kont için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, eski milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile bireyleri, tiyatrocular ve sanatçının sevenlerinin katıldığı törende, merhum Kont'un sanatçı kişiliği anlatıldı.

Kont'un cenazesi törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan Kont, bir süredir kaldığı merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde dün vefat etmişti. Kont, bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de biliniyordu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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