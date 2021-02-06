Tiyatro oyuncusu Macide Tanır anıldı - Son Dakika

Sinema ve tiyatro sanatçısı Macide Tanır, çevrim içi bir etkinlikle anıldı.

Tanır için Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından düzenlenen "Zehra Macide Tanır 8. Anma Yıl Dönümü - Online Mevlit ve Dua" etkinliği vakfın YouTube sayfasında yayınlandı.

Mal varlığını vakfa bağışlayan Tanır'ın fotoğraflarının gösterilmesiyle başlayan kayıtta konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, vakfın çalışmalarını anlattı.

Bugüne kadar 1500'den fazla bağışçının tüm mal varlıklarını TEV'e bağışladığını böylece çok sayıda öğrenciye burs verme imkanı bulduklarını dile getiren Günay, "Tüm bu çabalarımızda bizim için kaynak olan, itici olan en önemli faktör kıymetli bağışçılarımız." dedi.

Tanır'ın tiyatroya aşık ve sadık bir sanatçı olduğunu, ayrıca eğitime çok önem verdiğini söyleyen Günay, "İşte bugün burada cumhuriyet tarihimizin yetiştirdiği en başarılı, en usta tiyatro sanatçılarından Macide Tanır'ı 8. ölüm yıl dönümünde anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Günay, ölümünden önce vakfın kamu spotunda yer alan ve tüm mal varlığını TEV'e bağışlayan Tanır'ı minnet ve şükranla andıklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra sanatçı dostlarından Genco Erkal, Perran Kutman, Nevra Serezli ve Nedim Saban'ın arasında bulunduğu isimlerin Tanır anısına kaydettikleri video mesajlar yayınlandı.

Bezmialem Valide Sultan Cami'nde kaydedilen, caminin imam hatibi Fatih Başkut ile müezzini Emrullah Gül'ün, Tanır'ın yanı sıra vakfın kurucuları, çalışanları ve bağışçıları ile yakınlarından vefat edenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etmesiyle program sona erdi.