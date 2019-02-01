Son Dakika Haberleri: Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven Hayatını Kaybetti

Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.

Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven Hayatını Kaybetti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti. Sanatçı için 2 Şubat Cumartesi saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek, ardından sanatçı Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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