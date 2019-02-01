Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti. Sanatçı için 2 Şubat Cumartesi saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek, ardından sanatçı Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
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