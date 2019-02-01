Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven'in Vefatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın verdiği bilgiye göre, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.



Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki töreninin ardından Şişli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



İBB Şehir Tiyatroları ayrıca yayınladığı başsağlığı mesajında, "İBB Şehir Tiyatroları tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'i yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Turgut Arseven



Turgut Arseven, 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven olan Turgut Arseven, sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çıktı.



Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen'in yardımcılığını yapan Arseven, "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Cyrano de Bergerac", "Mavi Yapraklı Ev", "Umut Çeşmesi", "Nuh'un Gemisi", "Bir Kavuk Devrildi", "Yarısı", "Trampacılar", "Kocadağlar Ağası", "Yakut Balık", "Köşebaşı", "Anna Karenina", "Buzlar Çözülmeden", "Tehlikeli Güvercin", "İvanov, Taş Bademleri" ve "Köse ile Ese" gibi birçok oyunda rol aldı.

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