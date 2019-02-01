Son Dakika Haberleri: Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven'in Vefatı

Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven'in Vefatı

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven'in Vefatı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın verdiği bilgiye göre, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.

Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki töreninin ardından Şişli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İBB Şehir Tiyatroları ayrıca yayınladığı başsağlığı mesajında, "İBB Şehir Tiyatroları tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'i yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Turgut Arseven

Turgut Arseven, 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven olan Turgut Arseven, sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çıktı.

Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen'in yardımcılığını yapan Arseven, "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Cyrano de Bergerac", "Mavi Yapraklı Ev", "Umut Çeşmesi", "Nuh'un Gemisi", "Bir Kavuk Devrildi", "Yarısı", "Trampacılar", "Kocadağlar Ağası", "Yakut Balık", "Köşebaşı", "Anna Karenina", "Buzlar Çözülmeden", "Tehlikeli Güvercin", "İvanov, Taş Bademleri" ve "Köse ile Ese" gibi birçok oyunda rol aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı

Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:02:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tiyatro Oyuncusu Turgut Arseven'in Vefatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]