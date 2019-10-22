Son Dakika Haberleri: Tiyatro oyunu geliriyle akülü araç aldılar
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Tiyatro oyunu geliriyle akülü araç aldılar

1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ev hanımı Fadime Dönmez tarafından yazılan ve amatör oyuncuların sahnelediği tiyatro oyunundan elde edilen gelirle, yürüme güçlüğü çeken bir kişiye akülü araba alındı.

Tiyatro oyunu geliriyle akülü araç aldılar, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ev hanımı Fadime Dönmez tarafından yazılan ve amatör oyuncuların sahnelediği tiyatro oyunundan elde edilen gelirle, yürüme güçlüğü çeken bir kişiye akülü araba alındı.

İlçede yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği, kadına yönelik şiddetin işlendiği "Yankı" adlı tiyatro oyunundan 4 bin 500 lira gelir elde edildi. Geçen ağustos ayında izleyiciyle buluşan oyundan elde edilen gelirle, yürüme güçlüğü çeken Murat Bozkur'a (42) akülü araç alındı.

Dönmez, İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği (İNEYDER) Başkanı Merve Uysal'la birlikte Bozkur'un evine giderek aracı teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Dönmez, oyuncuların tamamının farklı meslek gruplarından oluştuğu tiyatro oyununda anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Bozkurt ise çok duygulandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İncirliova, Aydın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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