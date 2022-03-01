Tiyatro oyunundan elde edilen parayla ameliyat - Son Dakika

Bodrum'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Özge Ekşi'nin kemik kisti bulunan kolu, tiyatro gösterisinden elde edilen gelir ve bağışlarla ameliyat ettirildi.

İlçede yaşamını sürdüren Ekşi'nin ailesi, başvurdukları kamu hastanelerinde salgından dolayı ameliyatın ertelenmesi nedeniyle kızlarının ameliyatını özel hastanede yaptırma kararı aldı.

Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği, çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için iki ayrı tiyatro oyunu organize etti.

Ameliyat için gerekli olan 60 bin liranın yarısından fazlası tiyatro oyunları ve bağışlarla toplandı. İlçedeki özel bir hastane de ameliyat için belirlenen paranın kalan kısmından vazgeçerek ameliyatı toplanan parayla yapmayı kabul etti.

Operasyonda kist olan bölge alınarak suni kemik eklendi. Yaklaşık 1 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.

Ameliyatı iyi geçen Özge Ekşi ile ailesi kendilerine destek verenlere teşekkür etti.