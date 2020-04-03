Tiyatro oyununun geliri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı - Son Dakika

Akçaabat Belediyesi Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde sahnelenen oyunun bir seans gişe hasılatını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, 1999 yılından bu yana her yıl en az bir oyunla perdelerini açan Akçaabat Belediye Tiyatrosu'nun bu sezon "Evlendirme" adlı oyunla seyirciyle buluştuğunu belirtti.

Tiyatro ekibinin, Kovid-19 salgını öncesinde sahnelenen oyunun bir seans gişe hasılatını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlama kararı aldığını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı başlatılan ekonomik dayanışma kampanyasına katkılar ülke düzeyinde devam ediyor. Akçaabat Belediye Tiyatromuzun böyle bir karar alması gerçekten gurur verici. Ekibimizi tebrik ediyorum. Bu davranışın örnek teşkil edeceğini umut ediyorum. Bu vesileyle de vatandaşlarımızı bir kez daha evde kalmaya davet ediyorum."