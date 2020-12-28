(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor - Son Dakika

(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor

28.12.2020 15:43
(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri artık dijitale açılıyor.

KORONAVİRÜS nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri artık dijitale açılıyor. Tiyatro oyunları artık tiyatro.net ile sanatseverlerle buluşacak. İlk gösterim ise 31 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir tiyatro oyunları yapılamıyor. Hem tiyatrocular hem de tiyatro severlerin daha fazla sahnelerden uzak kalmaması için tiyatro.net platformu kuruldu. Komediden drama, çocuk oyunundan maceraperest oyunlara birçok farklı eser artık bu dijital platformda seyirciler ile buluşacak. 31 Aralık Perşembe gününden itibaren kullanıcılara hizmet verecek olan platformun açılış toplantısına Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Kamuran Akkor, Onur Şenel, Kemal Başar gibi isimler katıldı.

Açılışta konuşan oyuncu Onur Şenel, "Her yerde maalesef oyunlarımızı istediğimiz yere ulaştıramıyoruz. Artık tiyatronet sayesinde ister Avusturalya'da olun, İster Iğdır'da olun artık oyunlarımızla seyircilerimiz bir araya gelecek" dedi. Oyuncu Cemal Hünal ise "Koronavirüs bize ilginç bir vesile oldu. İlk canlı instagram oyunumuzu 14 bin kişiye oynadık. Üzerine Onur bu fikri gelişti. Çok güzel bir iş oldu. Çok mutlu oldum. Tiyatro oyunlarına erişebilmek için çok rahat pratik. İnsanların kendi vakitlerinde tiyatroya ulaşabilecekleri ve arkadaşları ile paylaşabilecekleri bir platform oldu" ifadelerini kullandı.Açılışa uzaktan görüntülü bağlantı ile katılan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey de "Tiyatrocular olarak size teşekkür borcumuz var. Çabalarınız için teşekkür ediyorum" derken yine uzaktan bağlantı ile görüntülü olarak katılan ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu da "Biz oyunlarımızı genelde Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere turneye gidiyoruz ama herkes izleyemiyor oyunlarımızı. Trabzon'daki bir dağın başındaki öğretmen oyunumu izleyemediği için ne kadar üzüldüğünü bana mektup yazıyor. Yine yurt dışında Türkçe konuşan insanlar var. Buralara gittiğimizde izdiham oluyor izleyemiyorlar. Bütün bu engeli dijitalleşmenin sunduğu nimetler sayesinde aşıyoruz" dedi.

- İstanbul
(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor
(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor
(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor
(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor

Koronavirüs, İstanbul, Tiyatro, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Tiyatro perdesi dijitale açılıyor - Son Dakika


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