(Tiyatro perdesi dijitale açılıyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri artık dijitale açılıyor. Tiyatro oyunları artık tiyatro.net ile sanatseverlerle buluşacak. İlk gösterim ise 31 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir tiyatro oyunları yapılamıyor. Hem tiyatrocular hem de tiyatro severlerin daha fazla sahnelerden uzak kalmaması için tiyatro.net platformu kuruldu. Komediden drama, çocuk oyunundan maceraperest oyunlara birçok farklı eser artık bu dijital platformda seyirciler ile buluşacak. 31 Aralık Perşembe gününden itibaren kullanıcılara hizmet verecek olan platformun açılış toplantısına Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Kamuran Akkor, Onur Şenel, Kemal Başar gibi isimler katıldı.