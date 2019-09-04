Tiyatro Sahnesinde göçmen kadınların dramı

Gerçek yaşam hikayelerinden esinlenerek kaleme alınan tek kişilik oyun 18 Eylül Çarşamba akşamı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde sergilenecek.

Oyuna Azerin isimli karakterin Orta Doğu'dan Avrupa'ya göç etme serüveni anlatıyor.

Yaşadığı şehrin bombalanması sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Azerin, çocukluğunu, asker babasını ve öğretmeni ile yaşadığı anıları seyirci ile paylaşıyor. Azerin göç yolculuğunda, Balkan şarkıcı Nika ile tanışıyor. Nika'nın öldürülmesi üzerine Azerin, hayatını kurtarmak için tekrar bir kaçış planı kuruyor. Azerin karakteri ile kadının Ortadoğu toplumlarında ki konuma ilişkin sorgulamar yapılıyor.

Ömer Polat'ın yazıp yönettiği, Gizem Tataroğlu'nun oyuncu olarak yer aldığı, XIX. Direklerarası Seyirciler 'Tek Kişilik Prodüksiyon Ödülü' ve Özdemir Nutku 'Yılın Müzik' Tasarımı ödülüne değer görülen oyun Hiç Kimse'nin sahne ve kostüm tasarımı Arş. Gör. Memet Ali Zeren'e, müzik tasarımı ise Sam Alty'e ait. Geçen sezon seyircinin yoğun ilgisini gören oyun Vol:5 Tiyatro'nun 2016 yılında tasarladığı Bellek Üçlemesi projesinin; savaş, kadın ve göç temalı son oyunudur.