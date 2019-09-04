Son Dakika Haberleri: Tiyatro Sahnesinde göçmen kadınların dramı
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Tiyatro Sahnesinde göçmen kadınların dramı

3 saat önce

Dünya gündemin ilk sıralarında yer alan göç ve göçmenlik konusunun işlendiği ''Hiç Kimse'' adlı tiyatro oyunu ikinci sezonunda, İzmir seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Tiyatro Sahnesinde göçmen kadınların dramı, System.String[]

Gerçek yaşam hikayelerinden esinlenerek kaleme alınan tek kişilik oyun 18 Eylül Çarşamba akşamı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde sergilenecek.

Oyuna Azerin isimli karakterin Orta Doğu'dan Avrupa'ya göç etme serüveni anlatıyor.

Yaşadığı şehrin bombalanması sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Azerin, çocukluğunu, asker babasını ve öğretmeni ile yaşadığı anıları seyirci ile paylaşıyor. Azerin göç yolculuğunda, Balkan şarkıcı Nika ile tanışıyor. Nika'nın öldürülmesi üzerine Azerin, hayatını kurtarmak için tekrar bir kaçış planı kuruyor. Azerin karakteri ile kadının Ortadoğu toplumlarında ki konuma ilişkin sorgulamar yapılıyor.

Ömer Polat'ın yazıp yönettiği, Gizem Tataroğlu'nun oyuncu olarak yer aldığı, XIX. Direklerarası Seyirciler 'Tek Kişilik Prodüksiyon Ödülü' ve Özdemir Nutku 'Yılın Müzik' Tasarımı ödülüne değer görülen oyun Hiç Kimse'nin sahne ve kostüm tasarımı Arş. Gör. Memet Ali Zeren'e, müzik tasarımı ise Sam Alty'e ait. Geçen sezon seyircinin yoğun ilgisini gören oyun Vol:5 Tiyatro'nun 2016 yılında tasarladığı Bellek Üçlemesi projesinin; savaş, kadın ve göç temalı son oyunudur.

Orta Doğu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
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