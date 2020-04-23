- Tiyatro sahnesinde maske üretiyorlar - Son Dakika

- Tiyatro sahnesinde maske üretiyorlar

TAHRAN - İran'da gönüllüler, tiyatro sahnesine kurdukları atölye ile korona salgınıyla mücadele için maske üretmeye başladı.

Korona virüs salgınından Orta Doğu'da en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da bir grup gönüllü, tiyatro sahnesini maske üretim atölyesine dönüştürdü. Başkent Tahran'da bulunan Hafez tiyatro sahnesini atölyeye çeviren gönüllüler, ürettikleri maskeleri yardıma muhtaç insanlara ulaştıracak.

İran'da vaka sayısı 87 bin 26'ya, ölenlerin sayısı ise 5 bin 481'e yükseldi.