Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

Tiyatro Topluluğu Yönetmeni oyun sonrası kız arkadaşına seyircilerin önünde evlenme teklifi etti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tiyatro oyunu sonrası yönetmen kız arkadaşına seyircilerin önünde evlenme teklifi etti.

Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu hazırladıkları 'Akıl Hastanesi' oyunu sahnede sergiledi. Hazırladıkları oyun içinde aile olmanın önemini anlatılarak izleyicilere mesaj veren Tiyatro Topluluğu Eğitmeni ve Yönetmeni Mehmet Furkan Özel, oyuncularla önceden bir organizasyon yaptı. Yönetmen Mehmet Furkan Özel, oyunun sonunda sahnede sergiledikleri oyundaki gibi bir aileyi kurmak istediğini belirterek sahnede bulunan kız arkadaşı önünde diz çöküp evlenme teklif etti. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ülkü Engin, teklifi kabul etti. Özel, seyircilerin ve oyuncuların alkışları eşliğinde yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.