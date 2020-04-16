Tiyatro sahnesini maske üretim atölyesine çevirdiler - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Tiyatro sahnesini maske üretim atölyesine çevirdiler - Son Dakika
Tiyatro sahnesini maske üretim atölyesine çevirdiler
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürerken, bir gurup gönüllü tiyatro sanatçısı başkent Tahran'daki Hafez tiyatro sahnesini maske atölyesine çevirip üretim yapıyor.
İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürerken, bir gurup gönüllü tiyatro sanatçısı başkent Tahran'daki Hafez tiyatro sahnesini maske atölyesine çevirip üretim yapıyor. Sanatçılar günde ortalama 3 bin maske üretiyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
17.04.2020 02:12:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tiyatro sahnesini maske üretim atölyesine çevirdiler - Son Dakika