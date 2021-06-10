Tiyatro salonunda oyuncudan sürpriz evlilik teklifi

Ses sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Murat Emre Üstün, kız arkadaşına tiyatro oyunu sırasında sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Seyirciler büyük şaşkınlık yaşarken, çiçeği burnunda çift ise nikah masasına oturdu.

Kocaeli'de yaşayan tiyatro ve ses sanatçısı Murat Emre Üstün, kız arkadaşı Dinara Babacan'a sürpriz evlilik teklifinde bulunmak için kız arkadaşını tiyatro gösterimine davet etti. Murat Emre Üstün, sahne aldığı 'Rezervasyon' oyununun ilk bölümünde bir anda seyirci bölümünde oturan Dinara Babacan'ın önünde diz çökerek, evlilik teklifinde bulundu. Çok şaşıran Dinara Babacan ise Murat Emre Üstün'ün teklifine "evet" cevabını verdi. Ardından Murat Emre Üstün, bir sürpriz daha yaparak nikah memurunu nikahlarını kıymak için sahneye çağırdı. Sürpriz bir şekilde evlenen çifti seyirciler ve oyuncular alkışlayarak tebrik etti. Dinara Babacan, çok şaşkın ve mutlu olduğunu söyleyerek, böyle bir evlilik teklifi beklemediğini ancak tiyatronun buna vesile olduğunu ifade etti.

"Çok uzun zamandır planlıyordum"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Murat Emre Üstün, "Çok ilginç oldu. Ben hiç böyle bir şey yapmayı düşünmüyordum biranda aklıma geldi desem sakın inanmayın. Çok uzun zamandır planlıyoruz. Aslında oyunumuzun premier tarihi bugün değildi. Ama sağ olsun bütün oyuncularımız ve Aykut Çetinkaya yönetmenim, oyunumuz ile nikahımızı aynı güne denk getirdi. Bizim için de çok hoş bir sürpriz oldu. Özellikle bu pandemi döneminde bizim gibi tiyatroya gönül vermiş insanlar için önemli bir anekdot oldu. Bekar başladım, artık evliyim" dedi. - KOCAELİ