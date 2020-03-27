Tiyatro sanatçıları, Dünya Tiyatro Günü'nü "evde kal" çağrısıyla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tiyatro sanatçıları, Dünya Tiyatro Günü'nü 'evde kal' çağrısıyla kutladı - Son Dakika

Tiyatro sanatçıları, Dünya Tiyatro Günü'nü "evde kal" çağrısıyla kutladı

6 saat önce

Sanatçılar, sosyal medya hesaplarından "Evde kalın" çağrısı içeren videoları yayımlayarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Tiyatro sanatçıları, Dünya Tiyatro Günü'nü

Sanatçılar, sosyal medya hesaplarından "Evde kalın" çağrısı içeren videoları yayımlayarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı.

Kerem Alışık, İştar Gökseven, Selçuk Yöntem, Özlem Öçalmaz, Hatice Aslan, Hande Soral, Devrim Nas, Gülin İyigün, Deniz Uğur ve Yiğit Pakmen, sosyal medya hesaplarından Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarken, "evde kal" mesajı verdi.

"Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa tiyatro perdesini açamadı"

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık, tiyatro ile aşkın tarifinin aynı olduğunu belirterek, "Çünkü tiyatro sadece sahne perdesini açmaz. Kalp perdesini de açar. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu 25 yıldır ilk defa tiyatro perdesini açamadı. Evde kalın. Evde kalın ki, sağlıklı kalın. Ama hep tiyatroyla kalın." ifadelerini kullandı.

Selçuk Yöntem, "Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu olarak hepinizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyoruz. Lütfen evde kalın." dedi.

Deniz Uğur da "Hem sizlerin hem de kendi sağlığımızı korumak adına, bir süreliğine sizlerden ayrı kalmak durumunda kaldık. Bir kez daha tekrarlıyoruz, evde kal." çağrısını yaptı.

Hatice Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nüzü kutluyorum. İnanıyoruz ki bu süreç bitecek ve biz tekrar birlikte olucaz." temennisinde bulundu.

"Bu sınavdan kalma, evde kal"

Devrim Nas, "Tiyatronun ışığında ve birleştiriciliğinde bir araya gelene kadar sağlıkla kalın, evinizde kalın." ifadesini kullandı.

Özlem Öçalmaz, seyirciyle aynı havayı solumadan bir tiyatronun olamayacağını söyledi.

Hande Soral, bu zorlu süreçte herkesin sağlığı için evde kalması gerektiğini dile getirdi.

İştar Gökseven, "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlarız. Ülkemiz ve dünya önemli bir sınavdan geçiyor. Bu sınavdan kalma, evde kal." vurgusunu yaptı.

Gülin İyigün ve Yiğit Pakmen de kendini ve toplumu korumak adına "Evde kal, sağlıklı kal." mesajını verdi.

"Bugün evlerimizdeyiz belki ama kalbimiz hep sahnede olmaktan yana"

Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayan sanatçılardan oyuncu Barış Kıralioğlu, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Bugün sahnede değiliz, evlerimizdeyiz belki ama kalbimiz hep sahnede olmaktan yana. Bugüne kadar sahneye çıktığımız en güzel oyunları hatırladığımız ve daha nicelerine ulaşacağımız günleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu da sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak, "Tekrar bulaşacağız ama şimdilik evdeyiz." mesajını paylaştı.

Oyuncu Ali Poyrazoğlu, YouTube'da yayınladığı videoda şunları kaydetti:

"Tiyatroya gidip zamanını, parasını ayıran, bizlerle birlikte tiyatro eylemini gerçekleştiren, izlediklerini başkalarına anlatıp paylaşan, onların tiyatroya gitmesini sağlayan insanlar bizim meslektaşlarımızdır. Sevgili meslektaşlarımız dünyanın her yerinde asırlardır sizler bizleri çok güzel alkışladınız. Şimdi de ben sizleri alkışlıyorum. Dünya Tiyatro Günü'nüz kutlu olsun."

"Bir Delinin Hatıra Defteri" ve "Fahrenheit 451" oyunlarıyla seyirciyle buluşan Tatbikat Sahnesi de Dünya Tiyatro Günü kapsamında sosyal medya hesaplarından video yayınladı.

Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül ise Twitter hesabından şu sözleri paylaştı:

"Tüm dünyada olduğu gibi bizim de evimizde kalmamızı gerekli kılan bugünlerin sağlık ve huzurla bir an önce sona ermesini, tüm tiyatroların bir an evvel perdelerini açıp seyircileriyle buluşmalarını temenni ediyorum. Hayata tutulan aynamızın her zaman güzel ve anlamlı olduğu günleri tekrar yaşamak üzere tüm tiyatroseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum. Evinde kal."

Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:46 Kaynak: AA

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