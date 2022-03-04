Tiyatro sanatçıları Makar ve Enmutlu, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Tiyatro sanatçıları Makar ve Enmutlu, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu

04.03.2022 16:49
Tiyatro sanatçıları Makar ve Enmutlu, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu

Tiyatro sanatçısı Murat Makar ve Soner Enmutlu, "Hayallerini Sahneye Taşı" programı kapsamında Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu.

Tiyatro sanatçısı Murat Makar ve Soner Enmutlu, "Hayallerini Sahneye Taşı" programı kapsamında Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu.

Onikişubat ilçesinde özel bir okulda gerçekleştirilen programda, tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Murat Makar ile Soner Enmutlu, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide, sanatçılar, öğrencilere hayat hikayelerinden ve tiyatro sahnesi ile dizi setlerindeki anılarından bahsetti.

Programın soru cevap kısmında ise öğrenciler merak ettiği soruları oyunculara yöneltti.

Program sonrası gazetecilere açıklama yapan Murat Makar, bir tiyatro projesi için Kahramanmaraş'a geldiklerini ve okuldan davet gelince öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

Kahramanmaraş'a daha öncede bir tiyatro oyunu sahnelemek için geldiğini ifade eden Makar, "Kahramanmaraş sanata çok önem veren Anadolu şehirlerimizden birisi. Bu şehre geldiğimde her zaman ayrı bir enerji hissediyorum. Bu yüzden yaklaşık bir ay sonra yeni bir oyun sahnelemeyi planlıyoruz. Bunun alt yapı çalışmalarını yaptık. Öğrencilerimizle de keyifli vakit geçirdik. Onlarla hayatımızdan bazı kesitleri paylaştık. Set ortamını, sahneyi merak edenler vardı. Biz de bu doğrultuda kafalarındaki soruları yanıtladık." dedi.

Soner Enmutlu ise Kahramanmaraş'a aralık ayında çekilen bir film projesi için geldiğini ve o dönem aldığı enerji sonrası yeni projeleri kentte gerçekleştirmek istediğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Semih Kaplanoğlu'nun tiyatro izleyicisiyle buluşturduğu 'Limon'un prömiyeri yapıldı Semih Kaplanoğlu'nun tiyatro izleyicisiyle buluşturduğu 'Limon'un prömiyeri yapıldı Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu Tiyatro Oyuncuları Derneği, ödenekli tiyatrolara çağrıda bulundu

Kahramanmaraş, Tiyatro, oyunlar, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tiyatro sanatçıları Makar ve Enmutlu, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:00:47. #1.13#
SON DAKİKA: Tiyatro sanatçıları Makar ve Enmutlu, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement