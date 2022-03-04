Tiyatro sanatçıları Makar ve Enmutlu, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Tiyatro sanatçısı Murat Makar ve Soner Enmutlu, "Hayallerini Sahneye Taşı" programı kapsamında Kahramanmaraş'ta öğrencilerle buluştu.

Onikişubat ilçesinde özel bir okulda gerçekleştirilen programda, tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Murat Makar ile Soner Enmutlu, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide, sanatçılar, öğrencilere hayat hikayelerinden ve tiyatro sahnesi ile dizi setlerindeki anılarından bahsetti.

Programın soru cevap kısmında ise öğrenciler merak ettiği soruları oyunculara yöneltti.

Program sonrası gazetecilere açıklama yapan Murat Makar, bir tiyatro projesi için Kahramanmaraş'a geldiklerini ve okuldan davet gelince öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

Kahramanmaraş'a daha öncede bir tiyatro oyunu sahnelemek için geldiğini ifade eden Makar, "Kahramanmaraş sanata çok önem veren Anadolu şehirlerimizden birisi. Bu şehre geldiğimde her zaman ayrı bir enerji hissediyorum. Bu yüzden yaklaşık bir ay sonra yeni bir oyun sahnelemeyi planlıyoruz. Bunun alt yapı çalışmalarını yaptık. Öğrencilerimizle de keyifli vakit geçirdik. Onlarla hayatımızdan bazı kesitleri paylaştık. Set ortamını, sahneyi merak edenler vardı. Biz de bu doğrultuda kafalarındaki soruları yanıtladık." dedi.

Soner Enmutlu ise Kahramanmaraş'a aralık ayında çekilen bir film projesi için geldiğini ve o dönem aldığı enerji sonrası yeni projeleri kentte gerçekleştirmek istediğini ifade etti.