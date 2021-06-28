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Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti - Son Dakika

Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti

28.06.2021 15:39
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti, System.String[]

Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

Marmaris'te yaşayan Demirel, evinde fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Zatürre ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Demirel, hastanede yaşamını yitirdi.

Sanatçının ölüm haberini alınca hastaneye gelen yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Demirel, ilçedeki Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti

Ali Demirel, Marmaris, Tiyatro, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Marmaris'te vefat etti - Son Dakika


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