Son Dakika Haberleri: Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu edildi
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Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu edildi

3 saat önce

– Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti.

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu taburcu edildi, System.String[]
– Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu bugün taburcu oldu.

Uz. Dr. Suavi Tüfekçioğlu tarafından yapılan anjiyo sonucunda iki kalp damarında darlık tespit edilen Fosforoğlu'na stent işlemi uygulandı.

"İKİ KALP DAMARINDA DARLIK TESPİT EDİLDİ"

Ünlü ismin sağlık durumu hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, "Enis Fosforoğlu, daha önce geçirdiği bypass ameliyatı ve stent sebebiyle tedavisi sürdürülmekteydi. Göğüs ağrısı ile kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kendisine yakın olan bir sağlık kuruluşunda ilk müdahalesi yapılan hastamız, daha sonra hastanemize başvurdu ve burada yapılan anjiyoda, iki kalp damarında darlık tespit edildi ve kardiyoloji uzmanı Dr Suavi Tüfekçioğlu tarafından stent işlemi uygulandı. Sonrasında durumu stabil olan hastamız evde takip edilmek üzere taburcu edildi" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Enis Fosforoğlu, Sağlık
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