Son Dakika Haberleri: Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: "Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor"
Son Dakika Kültür Sanat Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: 'Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor' - Son Dakika

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen: "Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor"

6 saat önce

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, "Bence Türk tiyatrosu çok büyük bir patlama yaptı.

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen:

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, "Bence Türk tiyatrosu çok büyük bir patlama yaptı. Daha da iyi olacağını ümit ediyorum." dedi.

Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenen "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali operası için Samsun'a gelen Dormen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinin opera sahnesine taşınmasının kendisi için büyük sürpriz ve ilginç bir durum olduğunu söyledi.

Sanat hayatında müzikalin çok önemli yeri olduğuna işaret eden Dormen, ilk müzikal denemesini 1961 yılında "Sokak Kızı İrma" ile yaşadığını, 1980'li yıllarda yazdığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini dile getirdi.

"Lüküs Hayat" müzikalini de birçok kez sahneye taşıdığına dikkati çeken Dormen, bu kadar çok sahnelemesi dolayısıyla herkesin bunu kendisinin yazdığını sandığını anlattı.

- "Özellikle İstanbul'da müzikale çok büyük ilgi var"

Dormen, son dönemde insanların müzikallere ve tiyatroya ilgisinin arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul'da müzikale çok büyük ilgi var. 35 kişiye müzikal dersi veriyorum. Hepsi çok başarılı, çok yetenekli kişiler. Müzikal ve tiyatro, İstanbul'da çok büyük patlama yaptı. Her akşam tiyatrolarda 250'nin üzerinde oyun sahneleniyor. Hepsi tabii ki iyi değil ama 150'si çok güzel. Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor. Bence Türk tiyatrosu çok büyük bir patlama yaptı. Daha da iyi olacağını ümit ediyorum."

Haldun Dormen, tiyatronun her dönem insanlardan ilgi gördüğünü belirterek, tiyatronun daima var olacağını kaydetti.

Haldun Dormen, İstanbul, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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