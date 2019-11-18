Son Dakika Haberleri: Tiyatro sanatçısı Jale Birsel vefat etti
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Tiyatro sanatçısı Jale Birsel vefat etti

6 saat önce

Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel'in 92 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Tiyatro sanatçısı Jale Birsel vefat etti, System.String[]

Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel'in 92 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Çiğli'de bakımevinde kalan Birsel'in bir süre önce zatürre olduğu öğrenildi.

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda sınıf arkadaşı olan Jale Birsel'in, eşi, şair ve yazar Salah Birsel de 1999'da yaşamını yitirmişti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Jale Birsel'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Kurt, mesajında "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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