Son Dakika Haberleri: Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku İzmir'de hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku İzmir'de hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku İzmir'de hayatını kaybetti

6 saat önce

Tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, 88 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku İzmir'de hayatını kaybetti, System.String[]

Tiyatro sanatçısı, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, 88 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Nutku, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Özdemir Nutku, 10 Kasım'da saat 13.00'te Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde 1800'ün üstünde araştırma, inceleme, eleştiri ve denemesi yayınlanan Nutku, 1976'da İzmir'e yerleşmiş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Bölümü'nü kurmuştu.

Nutku, bugüne kadar 37'si tiyatro, 22'si çeviri, 4'ü şiir, 12'si oyun ve uyarlama, 2'si senaryo, 1'i çocuk kitabı olmak üzere 78 kitap yazdı.

Birçok uluslararası kongrede Türkiye'yi temsil eden ve aynı zamanda oyun sahneleme eğitmeni ve tiyatro yönetmeni olan Nutku, yüze yakın oyun sahneledi.

Özdemir Nutku, Yönetmen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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